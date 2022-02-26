В псковские больницы ежедневно поступает большое количество тяжёлых пациентов с COVID-19
В Псковской области самая серьёзная нагрузка легла на реанимационные отделения больниц — ежедневно поступает большое количество тяжёлых пациентов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
На данный момент на лечении находится 6 518 жителей региона, из них 6 012 — на амбулаторном. За сутки выявили 925 новых случаев коронавируса, выздоровел 571 пациент.
С начала пандемии в области подтвердились 93 764 случая коронавируса, выздоровело 76 140 пациентов, 1 557 человек скончалось.
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