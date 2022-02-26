Более 288 тысяч жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от COVID-19

12:37, 26 февраля 2022, ПАИ

288 213 жителей Псковской области прошли полный курс вакцинации от COVID-19, в том числе 268 — за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первым компонентом привились 290 136 человек, за сутки — 176. Ревакцинированы 44 200 жителей региона, из них 256 — за прошедший день. Использовано 80,6% поступившей в область вакцины.

Губернатор отметил, что штамм омикрон сравнительно безвреден только для привитых пациентов. Для остальных он по-прежнему представляет серьёзную опасность.