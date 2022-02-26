287 пациентов поступило в псковскую инфекционку за неделю
287 пациентов поступило в Псковскую областную инфекционную больницу с 19 по 25 февраля. Об этом сообщается на странице учреждения в Instagram.
Выздоровели 310 пациентов. Проведено 6 002 исследования на коронавирус.
Информационный центр больницы: (8 8112) 29-41-22.
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