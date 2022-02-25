8 раз отказывал основной парашют у чемпионки мира Любови Екшикеевой

14:37, 26 февраля 2022, ПАИ

Восемь раз отказывал основной парашют у заслуженного мастера спорта Российской Федерации, 55-кратной чемпионки мира, старшего прапорщика ВДВ Любови Екшикеевой.

По её словам, причины ненормальности работы парашютной техники – это в основном влияние стихии, обрывы резинок. К таким неполадкам парашютист-спортсмен должен быть готов всегда. «Такие неприятности мы называем отцепками. Если случается что-то с основным парашютом, то надо сначала от него отцепиться и лишь затем вводить в действие запасной парашют. Крайняя отцепка у меня была в 2020 году. Прямо с поезда, с вокзала забежала в гостиницу, бросила вещи – и бегом прыгать. Прыгала, прыгала, отцепилась и только тогда себе сказала: пора идти заселяться в гостиницу», – поделилась Любовь Екшикеева.

Также отказывала авиационная техника: «Дважды аварийно покидали вертолёт. Но техника оба раза осталась цела, и всё заканчивалось хорошо».

Спортсменка добавила, что случались и травмы: один перелом, синяки и ссадины.

26 февраля она отмечает 60-летие. Полное интервью с Любовью Екшикеевой читайте здесь.