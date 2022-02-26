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Спорт

Куньинские футболистки вышли в финал чемпионата СЗФО

Фото Сергея Арсеньева.

Команда девушек 2006-2007 годов рождения школьного спортивного клуба «Олимп» Куньинской средней общеобразовательной школы вышла в финал чемпионата СЗФО в рамках проекта «Мини-футбол в школу». Об этом сообщает районная газета «Пламя».

В игре с командой Озерской средней школы им. Д. Тарасова (Калиниградская область) куньинские школьницы победили со счётом 5:2.

Три гола на счету Анастасии Голубевой, один забила Алина Михайлова, ещё один – Анастасия Белкова. Финал состоится 17 февраля.

Соревнования проходят в Великом Новгороде. В состав куньинской команды входят Анастасия Белкова, Анастасия Голубева, Екатерина Козлова, Диана Константинова, Алина Михайлова, Ульяна Орлова, Екатерина Силанова, Варвара Семенова, Юлия Константинова.

Тренер Вячеслав Гринев, руководитель ШСК «Олимп» Ольга Солонарь, директор ЦВР Сергей Арсеньев.

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