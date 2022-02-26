Псковскому отделению Детского фонда исполнилось 34 года

17:17, 26 февраля 2022, ПАИ

26 февраля Псковское областное отделение Российского детского фонда отмечает свой 34-й день рождения, сообщили Псковскому агентству информации в организации.

С 1988 года команда сотрудников и волонтёров при помощи отзывчивых жителей области, благотворителей и партнёров ежедневно оказывает помощь нуждающимся детям Псковской области. Благодаря работе Детского фонда ежегодно помощь получают тысячи малообеспеченных и многодетных семей области, сотни детей с особенностями в развитии, регулярно реализуются проекты на благо воспитанников и выпускников детских интернатных учреждений, оказывается поддержка студентам-сиротам.

«Всё это становится возможным только благодаря поддержке жителей Пскова, партнёров и коллег, администрации Пскова и Псковской области. Только общими силами получается делать большие добрые дела», – отметили в Детском фонде.

Все пожертвования имеют своего благополучателя и используются в рамках программ фонда. «Не менее важно поддерживать и уставную деятельность фонда. Стабильная финансовая поддержка даёт возможность профессионально работать сейчас, а также планировать дальнейшую деятельность, масштабировать и развивать новые направления помощи», – добавили в организации.

В честь своего дня рождения Детский фонд запускает сбор средств на уставную деятельность организации. Каждый желающий может внести свой вклад в стабильную работу фонда и его развитие. Пожертвовать средства можно на сайте Детского фонда в разделе «Актуальный сбор».

Собранные средства будут направлены на приобретение канцелярских товаров, офисной техники, на оплату услуг связи и интернета, на транспортные расходы на выездные мероприятия, на доставку вещевой помощи в районы области, на заработную плату сотрудников, на регулярное обновление оборудования на вещевом складе, на рекламу организации.

Помочь можно не только денежно, но и оказав помощь по одному из пунктов расходов, указанных выше. К примеру, принести для фонда канцелярию или помочь с транспортом.

Эта часть бюджета помогает коллективу фонда быть профессионалами в организационных процессах и достигать поставленных целей — стабильно и в необходимом объёме помогать подопечным Детского фонда, пояснили в организации.

Отчёт о расходовании собранных средств можно будет найти на сайте фонда в разделе «О Фонде», а также в социальных сетях.