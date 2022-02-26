Похитителей колонок задержали в Пскове

16:41, 26 февраля 2022, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали граждан, подозреваемых в хищении техники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

25 февраля около 10:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога». Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали двоих 25-летних мужчин, которые похитили из торгового зала две аудиоколонки. Ущерб составил 10000 рублей.

По данному факту проводится проверка.