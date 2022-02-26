Жители Локнянского района отмечают годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

16:15, 26 февраля 2022, ПАИ

26 февраля Локнянский район празднует 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей муниципалитета с этой значимой датой, отметив мужество и героический подвиг красноармейцев, партизан и населения, которые в тылу и на передовой боролись с оккупантами.

«Пережить годы оккупации и не сломаться, не потерять силу духа и уверенность в будущей победе над врагом — невероятный подвиг, достойный восхищения», — подчеркнул глава региона. Слова особой признательности за все вынесенные испытания, беззаветное служение Отечеству и за самоотверженный труд Михаил Ведерников выразил ветеранам: «Вы подняли страну из руин и создали прочную основу для светлого будущего всех последующих поколений. Мы всегда будем гордиться вами!».

В этот день в населенных пунктах района прошли памятные мероприятия. Центральным из них стало возложение цветов и гирлянды воинской славы к подножию памятника, установленного на братском воинском захоронении в поселке Локня. Официальные лица и жители муниципалитета почтили память павших бойцов минутой молчания, после чего выступили с трогательными речами. Затем в Локнянском культурно-досуговом центре состоялся праздничный концерт «Мы этой памяти верны».

Накануне мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества и 78-й годовщине освобождения Локнянского района от немецко-фашистских захватчиков, были проведены работы по расчистке воинских мемориалов, в том числе памятника Герою Советского Союза Александру Матросову в деревне Чернушки и братского захоронения в урочище Черное. С участием молодежи прошли возложения цветов на воинских захоронениях в сельских поселениях, в школах были организованы урокии мужества, тематические встречи, конкурсы и выставки.

Напомним, освобождение юга района от немецко-фашистских захватчиков началось в 1943 году силами 254-го гвардейского полка 56-й гвардейской стрелковой дивизии. В составе одного из батальонов был и автоматчик Александр Матвеевич Матросов. 27 февраля он совершил подвиг, закрыв грудью амбразуру вражеского дзота, тем самым обеспечив продвижение своего батальона. В начале февраля 1944 части 33-й гвардейской стрелковой дивизии, входившие в состав 22-й армии, перешли в решительное наступление в районе станции Локня. В освобождении района участвовала 115-я Краснознаменная Холмско-Берлинская стрелковая дивизия, 856-й отдельный артиллерийский полк сибиряков-добровольцев, 287-й танковый полк, 211-й артиллерийский полк, 65-я штурмовая бригада, 44-я лыжная бригада, 211-й отряд разминирования.

За 31 месяц оккупации Локнянскому району был нанесен колоссальный урон. Уничтожены тысячи хозяйств и сотни деревень, разрушены почти все колхозы. Свыше 4 тыс воинов не вернулось с фронтов Великой Отечественной войны.