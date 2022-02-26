Псковский врач: Высокие титры антител не являются противопоказанием к прививке
С каким количеством антител нет необходимости делать ревакцинацию, рассказала главврач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.
По словам специалисты, высокие титры антител не могут служить противопоказанием к прививке.
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