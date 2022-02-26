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Общество

В России запустили сайт по борьбе с фейками

В России заработал сайт войнасфейками.рф. Об этом сообщают его создатели в Telegram-канале «Война с фейками».

Начало спецоперации на Украине привело к размещению в соцсетях фейковой информации, вводящих в заблуждение видео и фотографий, якобы сделанных во время конфликта. Некоторые из них включают кадры предыдущих конфликтов на Украине или в других странах мира, а также съемки войск на учениях.

То, что на Украине работает настоящая машина по производству фейков, подтверждают даже иностранные СМИ. Так, в BBC вышло уже два расследования о фейках (https://www.bbc.com/news/60513452 и https://www.bbc.com/news/60528276), связанных со спецоперацией. Большинство из них распространяется непосредственно украинскими и проукраинскими пабликами и каналами.

Информация о ситуации поступает из разных источников, как официальных, так и нет. И на этом фоне немало тех, кто распространяет дезинформацию и вводит в заблуждение общественность. Группа владельцев и администраторов нескольких неполитических телеграмм-каналов объединились и создали сайт войнасфейками.рф.

На сайте уже опубликованы более 60 разборов фейков, связанных со спецоперацией.

Также разборы публикуются в Telegram-канале проекта.

Региональные фейки публикуются в каналах «Война с фейками. Ростов» и «Война с фейками. Белгород».

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