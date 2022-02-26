На следующей неделе утвердят список российских легкоатлетов, которые выступят на ЧМ в Белграде

18:08, 26 февраля 2022, ПАИ

Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на следующей неделе утвердит список легкоатлетов, которые получат право выступить на чемпионате мира в помещении в Белграде. Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

С 25 по 27 февраля в Москве проходит зимний чемпионат России по лёгкой атлетике, по его итогам будут определены российские участники мирового первенства, которое пройдёт с 18 по 20 марта в Белграде.

Привалова заметила, что окончательный список из 20 спортсменов, которые получат в этом сезоне право выступать на чемпионатах мира и Европы, ещё не определён.

На чемпионате смогут выступить российские легкоатлеты, которые предварительно получили в Международной федерации нейтральный статус.