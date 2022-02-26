Женская сборная ПсковГУ по регби стала призёром спортивного фестиваля АССК России

18:23, 26 февраля 2022, ПАИ

Женская сборная Псковского государственного университета по регби стала призёром I Всероссийского зимнего фестиваля массового спорта АССК России, сообщили в Telegram-канале вуза.

Девушки заняли второе место, уступив только спортсменкам СибГУФК. Мужская сборная ПсковГУ заняла пятое место.

Соревнования проходили в Красноярске с 23 по 27 февраля и собрали более 600 студентов со всей страны.

Участников ждали соревнования в шести видах спорта: это регби на снегу, кёрлинг, лыжные гонки, юкигассен, хоккей, сноуборд.

Кроме того, участники соревнований посетили спортивные мастер-классы, экстремальное шоу сноубордистов, зимний кубок болельщиков, а также приняли участие во встречах с олимпийскими чемпионами.