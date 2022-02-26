Москвичам скорректируют платежи за отопление в феврале

18:48, 26 февраля 2022, ПАИ

На официальном сайте мэра и правительства Москвы сообщили, что платёжные документы для москвичей за февраль скорректируют. Отмечается, что делается это с целью сдерживания прироста платы для жителей за услугу отопления.

Ранее в пресс-службе ПАО «Московская объединённая энергетическая компания» (МОЭК) пояснили, что часть жителей Москвы получили большие январские счета за теплоэнергию из-за значительной разницы между температурами отопительных периодов 2020 и 2021 годов.