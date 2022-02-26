Лыжница Наталья Непряева заняла шестое место в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира
Олимпийская чемпионка России Наталья Непряева заняла шестое место в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии, пишет ТАСС.
Первое место заняла олимпийская чемпионка в спринте свободным стилем шведка Йонна Сундлинг, показавшая результат 3 минуты 12,8 секунды. Второй стала ее соотечественница Эмма Рибом (отставание - 3,28 секунды), третье место у еще одной представительницы Швеции Майи Дальквист (+3,67). Отставание Непряевой составило 4,69 секунды.
Этап Кубка мира завершится в воскресенье гонками у мужчин и женщин с раздельным стартом классическим стилем. Соревнования проходят в Лахти.
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