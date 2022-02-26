Эксперт: Нидерландский штамм ВИЧ не представляет опасности для жителей России

19:20, 26 февраля 2022, ПАИ

Новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), обнаруженный в Нидерландах, не представляет опасности для жителей России, сообщил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в интервью RT.

Он подчеркнул, что на протяжении 10 лет вирус не особенно активно распространялся в Нидерландах, поэтому нет оснований думать, что он перекинется на Россию и начнет свое «шествие».

Покровский отметил, что в настоящее время ученые пытаются применять подходы, которые используются для производства вакцин против коронавируса, для создания вакцины от ВИЧ.