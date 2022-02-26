Ирина Привалова утверждена на посту главного тренера сборной России по легкой атлетике
И.о. президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова утверждена на посту главного тренера сборной России по легкой атлетике, пишет ТАСС.
До 30 сентября главным тренером национальной команды являлся олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров Юрий Борзаковский, который в настоящее время занимает пост спортивного директора ВФЛА. Привалова, выигравшая золото Олимпиады-2000 в беге на 400 метров, с 1 октября являлась исполняющей обязанности главного тренера сборной.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
26 февраля 2022
Ирина Привалова утверждена на посту главного тренера сборной России по легкой атлетике