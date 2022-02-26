Сборная Швеции по футболу не будет играть в отборочном туре на ЧМ с Россией

20:35, 26 февраля 2022, ПАИ

Сборная Швеции по футболу не будет проводить возможную финальную встречу плей-офф отборочного турнира за выход на чемпионат мира 2022 года с командой России, сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза.

Сборная России должна сыграть в полуфинальном матче отбора против команды Польши 24 марта. Победитель 29 марта встретится с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия.