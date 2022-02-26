Банк «Юникредит» до 4 марта приостановил выдачу потребительских кредитов
Банк «Юникредит» до 4 марта приостановил выдачу потребительских кредитов – об этом ТАСС сообщили в службе поддержки банка.
Отмечается, что при этом банк не приостанавливал открытие вкладов.
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