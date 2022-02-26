Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих компаний в Рунете

21:33, 26 февраля 2022, ПАИ

Рейтинг самых дорогих компаний в Рунете, по данным Forbes, возглавил «Яндекс». Стоимость компании составила $17,4 млрд.

Второе место в рейтинге заняла компания Wildberries стоимостью $7,63 млрд, а третье – компания Avito, которая стоит $6,23 млрд. Ozon опустился на четвёртую строчку - $4,71 млрд.

Также самыми дорогими компаниями Рунета, по версии журнала, стали 1С ($2,67 млрд), ЦФТ ($2,58 млрд), HeadHunter ($2,39 млрд), "Лаборатория Касперского" ($2,38 млрд), "Aliexpress Россия" ($1,91 млрд) и сменившая название с Mail.ru Group компания VK ($1,85 млрд).

Среди других компаний – онлайн-кинотеатры Ivi, Okko и Megogo, агрегаторы такси «Ситимобил» и авиабилетов Aviasales, разработчики софта «Тензор», «СКБ Контур».

Forbes отобрал в рейтинг те компании, которые предоставляют свои услуги в интернете и там же формируют свою выручку. При этом в рейтинг не попали компании, у которых более 50 % выручки формируется за пределами России или у которых в России менее 50 % пользователей. По этому принципу в лонг-листе не было таких компаний, как Playrix или Telegram.