Около 100 человек уже получили назальную вакцину против коронавируса

21:45, 26 февраля 2022, ПАИ

Около 100 человек уже получили назальную вакцину против коронавируса в рамках клинических исследований, сообщил ТАСС директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он добавил, что добровольцы чувствуют себя хорошо, побочных эффектов нет

Гинцбург отметил, что в данных исследованиях будет проверена эффективность адаптированной для определения уровня антител после назальной вакцины тест-системы.