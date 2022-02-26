Около 100 человек уже получили назальную вакцину против коронавируса
Около 100 человек уже получили назальную вакцину против коронавируса в рамках клинических исследований, сообщил ТАСС директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Он добавил, что добровольцы чувствуют себя хорошо, побочных эффектов нет
Гинцбург отметил, что в данных исследованиях будет проверена эффективность адаптированной для определения уровня антител после назальной вакцины тест-системы.
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