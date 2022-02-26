Центр им. Гамалеи изменит протокол клинических исследований вакцины от ковида для детей от шести до 11 лет
Центр им. Гамалеи подал документы для изменения протокола клинических исследований вакцины против коронавируса у детей от шести до 11 лет, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Отмечается, что работа с детьми может начаться через пару недель.
Ранее учёный сообщал, что исследователи столкнулись с некоторыми трудностями при наборе детей для участия в клинических испытаниях вакцины, так как практически у всех имеются антитела. В связи с этим было принято решение изменить протокол для того, чтобы можно было набирать детей с определённым уровнем антител.
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Центр им. Гамалеи изменит протокол клинических исследований вакцины от ковида для детей от шести до 11 лет
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