Два человека погибли в ДТП в Пустошкинском районе
Сегодня около 21 часа на 549-м км дороги Москва-Рига, на территории Пустошкинского района, произошло ДТП, передает корреспондент Псковского агентства информации.
По предварительным данным, автомобиль «ВАЗ-2106» уходил от столкновения с лосем и выехал на встречную полосу, после чего совершил столкновение с большегрузом. В результате аварии водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте. Водитель большегруза получил травмы.
На месте работают экстренные службы. Движение на участке частично ограничено. Для детального выяснения обстоятельств случившегося на место выехали сотрудники УГИБДД УМВД России по Псковской области.
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