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Общество

Когда можно посещать сауны и бани после перенесённого ковида, рассказала Анастасия Повторейко

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте ответила на вопрос псковичей о том, когда можно посещать сауны и бани после выздоровления от ковида.

Главврач отметила, что после перенесённой коронавирусной инфекции от посещения бани и бассейна следует воздержаться «как минимум две недели».

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