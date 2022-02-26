Когда можно посещать сауны и бани после перенесённого ковида, рассказала Анастасия Повторейко

23:11, 26 февраля 2022, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте ответила на вопрос псковичей о том, когда можно посещать сауны и бани после выздоровления от ковида.

Главврач отметила, что после перенесённой коронавирусной инфекции от посещения бани и бассейна следует воздержаться «как минимум две недели».