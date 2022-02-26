Для входа в аккаунт «Яндекс ID» пользователям рекомендуют создать логин и пароль

23:22, 26 февраля 2022, ПАИ

«Яндекс» рекомендует пользователям, использующим для входа в «Яндекс ID» только аккаунт в Facebook, создать логин и пароль для входа в аккаунт, а также привязать номер телефона во избежание потери доступа в случае блокировки соцсети, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что это позволит заходить в аккаунт с помощью разных способов авторизации: как через социальные сети, так и с помощью логина и пароля.