В 2024 году будет готов лётный экземпляр пилотируемого космического корабля «Орёл»
Лётный экземпляр пилотируемого космического корабля «Орёл» будет готов в 2024 году. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью журналу «Русский космос».
По его словам, испытания лётного экземпляра начнутся после получения результата теста ракетного блока аварийного спасения корабля.
Перспективный космический пилотируемый корабль «Орёл» создаётся в рамках российской лунной программы. Первый запуск макета корабля запланирован на конец 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полёта стыковка с МКС не предусмотрена.
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