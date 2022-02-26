В 2024 году будет готов лётный экземпляр пилотируемого космического корабля «Орёл»

23:49, 26 февраля 2022, ПАИ

Лётный экземпляр пилотируемого космического корабля «Орёл» будет готов в 2024 году. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью журналу «Русский космос».

По его словам, испытания лётного экземпляра начнутся после получения результата теста ракетного блока аварийного спасения корабля.

Перспективный космический пилотируемый корабль «Орёл» создаётся в рамках российской лунной программы. Первый запуск макета корабля запланирован на конец 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полёта стыковка с МКС не предусмотрена.