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Международный день полярного медведя отмечается 27 февраля

27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя, или, в более привычном русском варианте, День белого медведя, сообщает calend.ru. Его проведение было инициировано общественной организацией по сохранению белых медведей Polar Bear International.

Основной целью проведения дня является распространение информации о полярном медведе и привлечение внимания общества к необходимости охраны самого крупного наземного хищника планеты. Традиционно к этой дате природоохранными и экологическими организациями готовятся различные публичные акции и просветительские мероприятия.

По оценкам учёных, в мире насчитывается примерно 20 тысяч особей белого медведя (данные за 2020 год). Ведущие мировые специалисты, изучающие полярных медведей, опубликовали данные о том, что из 19 субпопуляций полярного медведя восемь уменьшились, три остаются стабильными, а одна увеличилась. Данные об остальных семи субпопуляциях собрать пока трудно.

Среди существующих угроз для популяции белых медведей — проблема таяния полярных льдов в результате глобального потепления. Это может привести к значительному снижению популяции.

Ещё одной проблемой является разработка нефтяных месторождений с сопутствующим загрязнением окружающей среды.

Данные, полученные в последние годы, свидетельствуют о том, что полярный медведь вступил на путь эволюции примерно пять миллионов лет назад. Его предком был бурый медведь. Но, в отличие от своего бурого родственника, обитающего на земле, полярный медведь превосходно адаптировался к жизни на Крайнем Севере, среди морских льдов.

В первую очередь Международный день полярного медведя знаменателен для пяти стран, на территории которых обитают популяции белого медведя, — для России, Норвегии, Канады, Гренландии и Соединённых Штатов Америки (Аляска). Белый медведь занесён в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. Медленное размножение и большая смертность молодняка делают этого зверя легкоуязвимым.

Важно помнить, что белых медведей можно встретить только в арктических широтах, вблизи Северного полюса. В Антарктиде, вблизи Южного полюса, белые медведи не обитают.

Полярным медведям очень комфортно при температуре окружающей среды минус 45 градусов и ниже. Тепло сохраняется благодаря двум слоям меха и толстому слою подкожного жира. Кроме того, благодаря небольшим размерам ушей и хвоста также предотвращается потеря тепла. Можно даже сказать, что белые медведи больше страдают от перегрева организма, особенно во время бега за добычей. Ведь они охотятся обычно на морских льдах, по которым проходят тысячи километров в поисках главной добычи — тюленей.

Взрослые особи полярных медведей весят от 350 до 550 килограммов, но встречаются индивидуумы с массой более 550 килограммов. Самый крупный самец полярного медведя, зарегистрированный за всю историю наблюдения за этими животными, весил одну тонну. Самки в среднем весят от 150 до 300 килограммов.

Обычно у самок полярных медведей рождается по два детеныша, но бывает, что условия среды обитания медведицы способствуют появлению на свет троих медвежат или, наоборот, только одного медвежонка. Детёныши остаются с матерью до двух с половиной лет, обучаясь охоте и приобретая навыки выживания в суровой арктической среде.

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