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День Сил специальных операций в России отмечается сегодня

27 февраля в России отмечается День Сил специальных операций — новая дата в числе профессиональных праздников и памятных дней Вооруженных Сил Российской Федерации, установленная указом президента от 26 февраля 2015 года.

Силы специальных операций Вооруженных Сил Российской Федерации (ССО ВС России) — высокоподвижная, специально обученная, технически оснащённая, хорошо экипированная армейская группировка сил Министерства обороны РФ, предназначенная для выполнения специальных задач с целью защиты интересов России (при необходимости, с применением военной силы) как внутри страны, так и за рубежом, как в мирное, так и в военное время, находящаяся в постоянной и высокой готовности к немедленному применению.

Согласно терминологии Министерства обороны: «Специальные операции войск (сил) — совокупность согласованных по целям, задачам, месту и времени специальных действий войск (сил), проводимых по единому замыслу и плану для достижения определённых целей. Специальные действия войск (сил) — мероприятия, проводимые специально назначенными, организованными, подготовленными и оснащёнными силами, применяющими не характерные для обычных сил методы и способы боевых действий (разведывательно-диверсионные, подрывные, контртеррористические, контрдиверсионные, контрразведывательные, партизанские, антипартизанские и другие действия)».

Формирование ССО России началось в 2009 году в ходе масштабной реформы российских Вооруженных Сил, когда на базе воинской части № 92154 в Московской области было создано Управление специальных операций, подчинённое лично начальнику Генерального штаба ВС РФ. В марте 2013 года было официально объявлено о создании российских Сил специальных операций.

Личный состав подразделений ССО ВС РФ формируется исключительно из военнослужащих, проходящих службу в российской армии по контракту. Военнослужащие ССО проходят этапы специальной подготовки в ходе различных учений.

Отличие Сил специальных операций от спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» в том, что это не малочисленные спецгруппы высоких профессионалов, а мощные армейские силы таких же профессионалов.

Дата же для праздника, которая, по мнению ряда средств массовой информации, носит неформальное название «День вежливых людей», была выбрана в качестве памятной даты после событий, которые привели к возвращению Крыма в состав России. Именно в ночь на 27 февраля 2014 года части Вооруженных сил Украины в местах дислокации в Крыму были блокированы, и все стратегические объекты полуострова заняты неизвестными людьми в камуфляжной форме без опознавательных знаков и знаков различия, но все они вели себя очень вежливо по отношению к местному населению. Впоследствии, 16 марта 2014 года, «вежливые люди», по словам президента России Владимира Путина (назвавшего так именно военнослужащих ССО России), «обеспечивали условия для свободного волеизъявления» крымчан, чтобы «помочь людям выразить свое мнение» на референдуме о статусе Крыма.

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