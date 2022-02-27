Всемирный день неправительственных организаций отмечают 27 февраля

09:27, 27 февраля 2022, ПАИ

27 февраля отмечается Всемирный день неправительственных организаций, или Всемирный день НПО. Иногда праздник именуется и как Всемирный день НКО (некоммерческих организаций), сообщает calend.ru.

История возникновения праздника связана с деятельностью Совета государств Балтийского моря – международной организации, учреждённой в 1992 году в Копенгагене. В 2010 году на Форуме НПО стран Балтийского моря, который проходил в Вильнюсе, прозвучала идея учредить всемирный день, который должен стать напоминанием о роли неправительственных и некоммерческих организаций в построении гражданского общества, защите прав и интересов граждан, поддержке стран и граждан, оказавшихся в трудных ситуациях, пострадавших от стихийных бедствий, экологических катастроф и т. д.

Инициатива учреждения дня, посвящённого деятельности НПО, принадлежит Марцису Лиорсу Скадманису, который, будучи студентом и изучая право, осознал роль неправительственных организаций в структуре гражданского общества. Идея была поддержана на Форуме НПО стран Балтийского региона.

IX Форум НПО стран Балтийского моря в 2010 году провозгласил дату и определил день её празднования – 27 февраля. Спустя два года, в 2012 году, праздник получил юридическое подтверждение и официальный статус благодаря соответствующему решению Совета государств Балтийского моря. Это решение было поддержано ООН и ЕС.

В мире зарегистрированы около 10 миллионов неправительственных и некоммерческих организаций, они оперативно помогают решать самые сложные задачи: занимаются сбором гуманитарной помощи, защищают интересы детей, людей с ограниченными возможностями и животных, восстанавливают памятники культуры и т. д. Нередко НКО реализуют уникальные проекты, аналогов которым нет ни в государственном, ни в частном секторе.

В России, по данным Министерства юстиции РФ на 2021 год, зарегистрировано более 200 тысяч некоммерческих организаций, 75 НКО имеют статус иноагента (имеют зарубежные источники финансирования). Деятельность НКО регулируется федеральным законом «О некоммерческих организациях», который был принят 12 января 1996 года и регулярно дополняется.