Из-за съёмок фильма в Пскове перекроют перекрёсток улиц Калинина и Георгиевской

11:40, 27 февраля 2022, ПАИ

В Пскове 27 февраля с 12:00 до 18:00 будет временно прекращено движение автотранспорта на пересечении улиц Калинина и Георгиевской (у средней общеобразовательной школы № 1 имени Леона Поземского), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Перекрытие дороги связано с проведением съёмок полнометражного художественного фильма «Я читаю». Объезд будет осуществляться по улице Советской.

Администрация Пскова приносит извинения за возможные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.