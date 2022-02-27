Из-за съёмок фильма в Пскове перекроют перекрёсток улиц Калинина и Георгиевской
В Пскове 27 февраля с 12:00 до 18:00 будет временно прекращено движение автотранспорта на пересечении улиц Калинина и Георгиевской (у средней общеобразовательной школы № 1 имени Леона Поземского), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.
Перекрытие дороги связано с проведением съёмок полнометражного художественного фильма «Я читаю». Объезд будет осуществляться по улице Советской.
Администрация Пскова приносит извинения за возможные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.
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