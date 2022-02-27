Фильм «Ненависть» покажут сегодня в псковском киноклубе «Молоко и Сено»
Фильм «Ненависть» покажут сегодня, 27 февраля, в псковском киноклубе «Молоко и Сено». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.
В афише — фильмы Матьё Кассовица, Паоло Соррентино, Пола Верховена, Гаспара Ноэ.
Афиша кинопоказов:
«Ненависть» (1995). Режиссёр — Матьё Кассовиц.
Сеанс 27 февраля в 18:00.
В главных ролях — Венсан Кассель, Юбер Кунде, Саид Тагмауи, Матьё Кассовиц.
«Необратимость. Полная инверсия» (2002). Режиссёр – Гаспар Ноэ.
Сеанс 5 марта в 18:00.
В главных ролях — Моника Беллуччи, Венсан Кассель, Альбер Дюпонтель, Филипп Наон, Жо Престиа.
«Молодость» (2015). Режиссёр – Паоло Соррентино.
Сеансы 20 марта и 3 апреля в 18:00.
В главных ролях — Майкл Кейн, Харви Кейтель, Рейчел Вайс, Пол Дано, Джейн Фонда.
«Основной инстинкт» (1992). Режиссёр – Пол Верховен.
Сеансы 13 и 27 марта в 18:00.
В главных ролях — Шэрон Стоун, Майкл Дуглас, Джордж Дзундза, Джинн Трипплхорн, Дэнис Арндт.
«Лоро» (2018). Режиссёр – Паоло Соррентино.
Cеанс 17 апреля в 18:00.
В главных ролях — Тони Сервилло, Елена София Риччи, Риккардо Скамарчо, Касья Смутняк.
Кинопоказы проходят в Новом зале Псковского театра драмы (второе здание театра по адресу улица Пушкина, 13а, третий этаж). Вход платный.
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