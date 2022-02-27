Фильм «Ненависть» покажут сегодня в псковском киноклубе «Молоко и Сено»

16:09, 27 февраля 2022, ПАИ

Фильм «Ненависть» покажут сегодня, 27 февраля, в псковском киноклубе «Молоко и Сено». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

В афише — фильмы Матьё Кассовица, Паоло Соррентино, Пола Верховена, Гаспара Ноэ.

Афиша кинопоказов:

«Ненависть» (1995). Режиссёр — Матьё Кассовиц.

Сеанс 27 февраля в 18:00.

В главных ролях — Венсан Кассель, Юбер Кунде, Саид Тагмауи, Матьё Кассовиц.

«Необратимость. Полная инверсия» (2002). Режиссёр – Гаспар Ноэ.

Сеанс 5 марта в 18:00.

В главных ролях — Моника Беллуччи, Венсан Кассель, Альбер Дюпонтель, Филипп Наон, Жо Престиа.

«Молодость» (2015). Режиссёр – Паоло Соррентино.

Сеансы 20 марта и 3 апреля в 18:00.

В главных ролях — Майкл Кейн, Харви Кейтель, Рейчел Вайс, Пол Дано, Джейн Фонда.

«Основной инстинкт» (1992). Режиссёр – Пол Верховен.

Сеансы 13 и 27 марта в 18:00.

В главных ролях — Шэрон Стоун, Майкл Дуглас, Джордж Дзундза, Джинн Трипплхорн, Дэнис Арндт.

«Лоро» (2018). Режиссёр – Паоло Соррентино.

Cеанс 17 апреля в 18:00.

В главных ролях — Тони Сервилло, Елена София Риччи, Риккардо Скамарчо, Касья Смутняк.

Кинопоказы проходят в Новом зале Псковского театра драмы (второе здание театра по адресу улица Пушкина, 13а, третий этаж). Вход платный.