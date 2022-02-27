Россиян ждёт шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта

10:20, 27 февраля 2022, ПАИ

Россиян ждёт длинная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта, за которой последуют три дня выходных.

Шестидневная неделя предстоит тем, кто обычно работает пять дней в неделю. Рабочая суббота 5 марта станет укороченной вместо предпраздничного понедельника. После этого россиян ждут три дня отдыха с 6 по 8 марта по случаю Международного женского дня.