Россиян ждёт шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта
Россиян ждёт длинная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта, за которой последуют три дня выходных.
Шестидневная неделя предстоит тем, кто обычно работает пять дней в неделю. Рабочая суббота 5 марта станет укороченной вместо предпраздничного понедельника. После этого россиян ждут три дня отдыха с 6 по 8 марта по случаю Международного женского дня.
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