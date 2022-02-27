Морозную ночь прогнозируют в Псковской области

10:42, 27 февраля 2022, ПАИ

27 февраля в Псковской области осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Будет дуть ветер северных направлений, умеренный. Температура днём -3...+2, ночью -8...-13. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

В Пскове без осадков. Температура днём 0...-2, ночью -10...-12. В Великих Луках без осадков. Температура днём -1...+1, ночью -9...-11.