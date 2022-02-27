Морозную ночь прогнозируют в Псковской области
27 февраля в Псковской области осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Будет дуть ветер северных направлений, умеренный. Температура днём -3...+2, ночью -8...-13. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
В Пскове без осадков. Температура днём 0...-2, ночью -10...-12. В Великих Луках без осадков. Температура днём -1...+1, ночью -9...-11.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
27 февраля 2022
Михаил Ведерников поздравил ветеранов и сотрудников сил специальных операций с профессиональным праздником
27 февраля 2022
День Сил специальных операций в России отмечается сегодня