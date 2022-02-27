Водитель иномарки из Эстонии стал виновником ДТП в Пскове
Водитель Volkswagen Passat с номерами Эстонии стал виновником ДТП на улице Инженерной, 102 в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Водитель пересёк двойную сплошную линию разметки, в результате чего произошло столкновение с иномаркой Opel Astra. 30-летняя пассажирка Opel получила травмы, медики приняли решение госпитализировать её.
На месте происшествия работают сотрудники АСС, ДПС, пожарные.
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