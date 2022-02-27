Ещё четыре псковича умерли от COVID-19
Ещё четыре псковича умерли от COVID-19, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Общее число смерте в результате этой болезни с момента начала пандемии в марте 2020 года достигло 1 572 человек.
Подтверждено 920 новых случаев заражения коронавирусом. Всего - 95 601. По-прежнему наиболее высокая заболеваемость фиксируется в Пскове и Великих Луках. Среди районов лидируют Порховский (65 новых случаев), Островский (46) и Невельский (39).
На амбулаторном лечении находятся 5 667 человек, в стационаре лежат 480 человек. Выздоровели 690 человек, всего - 77 463.
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