Ещё четыре псковича умерли от COVID-19

12:29, 27 февраля 2022, ПАИ

Ещё четыре псковича умерли от COVID-19, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Общее число смерте в результате этой болезни с момента начала пандемии в марте 2020 года достигло 1 572 человек.

Подтверждено 920 новых случаев заражения коронавирусом. Всего - 95 601. По-прежнему наиболее высокая заболеваемость фиксируется в Пскове и Великих Луках. Среди районов лидируют Порховский (65 новых случаев), Островский (46) и Невельский (39).

На амбулаторном лечении находятся 5 667 человек, в стационаре лежат 480 человек. Выздоровели 690 человек, всего - 77 463.