Взломавшие электронную почту одной из псковских газет рассылают дезинформацию о военной операции на Украине

12:33, 27 февраля 2022, ПАИ

Взломавшие электронную почту одной из псковских газет рассылают дезинформацию о военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Псковские новости».

Напомним, в пятницу, 25 февраля. был взломан ящик электронной почты районной газеты Дедовического района «Коммуна». Доступ к ящику восстановить не удалось.

Редакция не имеет отношения к той информации, которая сейчас рассылается. С адреса kommuna.dedovichi@yandex.ru распространяется недостоверная информация, связанная с военнослужащими и операцией на Украине.