Комитет по социальной защите Псковской области завёл Telegram-канал

13:41, 27 февраля 2022, ПАИ

Комитет по социальной защите Псковской области завёл Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей!

Ранее губернатор Михаил Ведерников также завел аккаунт в Telegram. Менее чем за сутки на него подписалось 11,7 тысяч человек. Глава администрации Пскова Борис Елкин также создал свой канал. Пока там около полутысячи подписчиков.