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Общество

Комитет по социальной защите Псковской области завёл Telegram-канал

Комитет по социальной защите Псковской области завёл Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей!

Ранее губернатор Михаил Ведерников также завел аккаунт в Telegram. Менее чем за сутки на него подписалось 11,7 тысяч человек. Глава администрации Пскова Борис Елкин также создал свой канал. Пока там около полутысячи подписчиков.

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