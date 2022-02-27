Комитет по социальной защите Псковской области завёл Telegram-канал
Комитет по социальной защите Псковской области завёл Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей!
Ранее губернатор Михаил Ведерников также завел аккаунт в Telegram. Менее чем за сутки на него подписалось 11,7 тысяч человек. Глава администрации Пскова Борис Елкин также создал свой канал. Пока там около полутысячи подписчиков.
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