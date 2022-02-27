Renault Scenic вспыхнул на улице Юбилейной в Пскове
26 февраля около 16:40 в Пскове на улице Юбилейной воспламенился автомобиль Renault Scenic 2006 года выпуска. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огнём поврежден моторный отсек автомобиля.
Предположительная причина возгорания - разгерметизация топливной системы.
В 5:48 в Остров-3 в многоквартирном пятиэтажном жилом доме загорелся металлический почтовый ящик. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.
В 22:17 на улице Красноармейской в Опочке в дымоходе нежилого здания загорелась сажа. Предположительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
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