Renault Scenic вспыхнул на улице Юбилейной в Пскове

14:08, 27 февраля 2022, ПАИ

26 февраля около 16:40 в Пскове на улице Юбилейной воспламенился автомобиль Renault Scenic 2006 года выпуска. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огнём поврежден моторный отсек автомобиля.

Предположительная причина возгорания - разгерметизация топливной системы.

В 5:48 в Остров-3 в многоквартирном пятиэтажном жилом доме загорелся металлический почтовый ящик. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 22:17 на улице Красноармейской в Опочке в дымоходе нежилого здания загорелась сажа. Предположительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.