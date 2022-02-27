Авиарейсы Псков - Москва и обратно осуществляются по расписанию
Авиарейсы Псков - Москва и Москва - Псков осуществляются по расписанию, сообщил директор аэропорта Пскова им. княгини Ольги Артем Тарасов. Об этом пишет Telegram-канал «Псковские новости».
Необходимость подтвердить эту информацию вызвана тем, что ранее авиакомпания «Азимут» сделала пассажирам рассылку об отмене рейса Псков - Москва - Краснодар, однако не пояснила, что речь идёт только об отмене полёта в Краснодар. Пообное сообщение ввело в заблуждение некоторых псковичей.
Артем Тарасов подтвердил, что рейсы Псков - Москва, Москва - Псков осуществляются по расписанию. Рейсы на Краснодар и Ростов отменены до 2 марта.
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