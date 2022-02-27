Школьная команда из Куньи подтвердила звание чемпиона СЗФО по мини-футболу

14:53, 27 февраля 2022, ПАИ

Команда девушек 15-16 лет школьного спортивного клуба «Олимп» из Куньи победила в финальной игре чемпионата Северо-Западного федерального округа проекта «Мини-футбол — в школу». Девушки играли с командой Рабочеостровской школы из Карелии. Об этом сообщает газета «Пламя».

Счёт игры — 3:1. Голы забили Анастасия Голубева, Алина Михайлова, Анастасия Белкова. Лучшим игроком турнира признана Анастасия Голубева.

Команда из Куньи подтвердила звание чемпиона Северо-Западного федерального округа, добытое в прошлом году в Вологде.

Соревнования проходят в Великом Новгороде.