Команда Плюсского района по волейболу отправится на полуфинал чемпионата Псковской области

15:14, 27 февраля 2022, ПАИ

27 февраля в спортзале Плюсской средней школы прошёл зональный этап чемпионата Псковской области по волейболу среди женских команд, сообщает газета «Плюсский край». Команда Плюсского района стала лучшей.

В группе «А» было четыре команды из Плюсского, Пыталовского, Печорского, Порховского районов. На турнир прибыла только команда из Пыталово, Печоры и Порхов от участия отказались.

Игра состояла из пяти партий, три партии сыграны в пользу команды Плюсского района. Девушки получили путёвку в полуфинал чемпионата, который состоится 5 или 6 марта в Псковском районе.

Как рассказала представительница команды, начальник отдела по делам культуры, молодёжи и спорта администрации района Юлия Богданова, с Пыталовским районом на спортивных состязаниях встречались не первый год. «Команда равная, но в этом году мы оказались чуточку сильнее», — отметила Юлия Юрьевна.

Лучшим игроком турнира в команде Пыталовского района стала Жанна Назарова, в команде Плюсского района — Яна Король. Также в плюсской команде отличилось молодое поколение. Алевтина Данилова и Елизавета Попова оказали большую поддержку, так как основные игроки сборной не смогли принять участие в соревнованиях по состоянию здоровья.