Побывать на «псковском Байкале» рекомендовал Михаил Ведерников своим подписчикам

15:47, 27 февраля 2022, ПАИ

Побывать на «псковском Байкале» рекомендовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников своим подписчикам в Instagram.

«На берегу Чудского озера в Гдовском районе находится одно из самых красивых мест Псковской области – деревня Ветвеник, – написал глава региона. – Здесь удивительный белоснежный храм, будто вырезанный из бумаги, который идеально вписан в окружающую природу. Места здесь не только красивые, но и рыбные, многие приезжают сюда на зимнюю рыбалку. А ещё зимой озеро стало местом притяжения для фотографов всей области из-за ледяных торосов. Делюсь с вами зимними фотографиями нашего псковского Байкала. И обязательно рекомендую посетить эти места!»