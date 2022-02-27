Один из ресторанов в Германии перестал обслуживать граждан России

18:13, 27 февраля 2022, ПАИ

Один из ресторанов в Германии перестал обслуживать россиян в связи с событиями на Украине, сообщил новостной портал t-online.

Отмечается, что в заведении на земле Баден-Вюртемберг на сайте было написано, что посетители с российским паспортом «не приветствуются». Ограничение входа для россиян объясняется вкладом в то, чтобы «дети смогли расти в свободной Европе».

Портал отметил, что многие пользователи подвергли резкой критике такую политику ресторана, после чего ещё в ночь на воскресенье ресторан удалил запись с сайта и заменил её.