Один из ресторанов в Германии перестал обслуживать граждан России
Один из ресторанов в Германии перестал обслуживать россиян в связи с событиями на Украине, сообщил новостной портал t-online.
Отмечается, что в заведении на земле Баден-Вюртемберг на сайте было написано, что посетители с российским паспортом «не приветствуются». Ограничение входа для россиян объясняется вкладом в то, чтобы «дети смогли расти в свободной Европе».
Портал отметил, что многие пользователи подвергли резкой критике такую политику ресторана, после чего ещё в ночь на воскресенье ресторан удалил запись с сайта и заменил её.
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