Федерация лыжного спорта рассматривает варианты проведения финала Кубка мира
Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассматривает несколько вариантов проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам, об этом ТАСС рассказал тренер сборной России Юрий Бородавко.
Он отметил, что рассматривается несколько вариантов проведения финала Кубка мира: в Швеции, в Словении, но окончательное решение пока не принято.
Финал Кубка мира должен был состояться в Тюмени 18-20 марта, однако FIS отменила запланированные на конец сезона соревнования в России в интересах безопасности всех участников и сохранения честности проведения турнира.
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