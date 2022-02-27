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Губернатор Михаил Ведерников посетил съёмочную площадку кинокомпании «Окапи Продаешн»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил съёмочную площадку кинокомпании «Окапи Продаешн», которая сейчас работает в псковской средней школе №1 им. Л.Поземского. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что возможность организовать съемки в Пскове с командой студии обсуждалась давно: помогали в решении оргвопросов, предоставлении съёмочной площадки, подключили городские службы для обеспечения необходимых условий работы.

«Благодарю «Окапи Продакшн» за доверие!», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что киностудия со своей стороны показывает очень высокий профессиональный уровень.

На съёмочной площадке губернатор встретился с генеральным продюсером и режиссером-постановщиком Ольгой Акатьевой, креативным и исполнительным продюсером Ольгой Шафрановской и директором кинокомпании «Окапи продакшн» Татьяной Трениной, которые рассказали о замысле картины.

По словам Михаила Ведерникова, сюжет нетривиальный: это будет история педагога, страдающего дислексией (нарушение навыков чтения и письма), но в силу жизненных обстоятельств ставшего учителем литературы. Такую тему в истории российского кинематографа ещё не затрагивали, добавил глава региона.

Сценарий фильма стал победителем конкурса МинкультРФ в категории «Детское кино», а также конкурса киносценариев Министерства просвещения.

«Уверен, что сюжет будет талантливо раскрыт благодаря команде кинокомпании, отличному актёрскому составу и, конечно, замечательным локациям нашего любимого города Пскова! Очень рад, что такой проект реализуется на нашей земле!», - заключил глава региона.

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