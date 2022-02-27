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Общество

В Госдуме заявили, что РФ полностью обеспечивает себя ключевыми продуктами питания

Агропромышленный комплекс в РФ в последние годы динамично развивается благодаря государственной поддержке, обеспечивая потребителей продовольствием по всем направлениям, заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

Он сообщил, что налажено взаимодействие между производителями, переработчиками и торговыми сетями в РФ.

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала, что РФ полностью обеспечивает себя зерном, продуктами переработки, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими ключевыми продуктами питания.

Кроме того, в стране собственное производство молочной продукции, овощей и фруктов. Также Оглоблина отметила, что у аграриев есть все необходимые материальные технические ресурсы, техника, семена, горюче-смазочные материалы и удобрения.

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