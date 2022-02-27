Омбудсмен РФ рассказала о травле российских граждан за рубежом

20:18, 27 февраля 2022, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём Instagram сообщила о травле российских граждан за рубежом.

Она отметила, что люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности.

Кроме того, в социальных сетях обозлённые иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России, «жители Европы и США винят их в происходящем на Украине только за то, что они русские».