Омбудсмен РФ рассказала о травле российских граждан за рубежом
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём Instagram сообщила о травле российских граждан за рубежом.
Она отметила, что люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности.
Кроме того, в социальных сетях обозлённые иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России, «жители Европы и США винят их в происходящем на Украине только за то, что они русские».
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