Анна Чичерова стала победительницей чемпионата по лёгкой атлетике по прыжкам в высоту

20:45, 27 февраля 2022, ПАИ

Олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова стала победительницей чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении в соревнованиях по прыжкам в высоту, пишет ТАСС. Турнир проходит в Москве.

Она показала результат 1,94 м. Второе место заняла Кристина Королева, третье – Мария Ласицкене. Обе спортсменки показали результат 1,91 м, однако Ласицкене уступила из-за количества затраченных попыток.

Чичеровой 39 лет, она является победительницей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Спортсменка также выигрывала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали чемпионатов мира.

В 2021 году Чичерова объявила о завершении карьеры спортсменки на июньском чемпионате России.