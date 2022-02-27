Анна Чичерова стала победительницей чемпионата по лёгкой атлетике по прыжкам в высоту
Олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова стала победительницей чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении в соревнованиях по прыжкам в высоту, пишет ТАСС. Турнир проходит в Москве.
Она показала результат 1,94 м. Второе место заняла Кристина Королева, третье – Мария Ласицкене. Обе спортсменки показали результат 1,91 м, однако Ласицкене уступила из-за количества затраченных попыток.
Чичеровой 39 лет, она является победительницей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Спортсменка также выигрывала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали чемпионатов мира.
В 2021 году Чичерова объявила о завершении карьеры спортсменки на июньском чемпионате России.
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