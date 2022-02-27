Банк России рекомендует гражданам носить с собой пластиковую карту, чтобы не использовать pay-сервисы

21:09, 27 февраля 2022, ПАИ

Банк России рекомендует гражданам носить с собой пластиковую карту, чтобы иметь возможность расплатиться за товары и услуги, не используя pay-сервисы (Apple Pay, Google Pay, Samsung Рay). Об этом регулятор сообщил в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что Apple Pay, Google Pay, Samsung Рay работают для карт всех банков, кроме подпавших под наиболее жёсткие санкции (ВТБ, «Совкомбанк», «Промсвязьбанк», «Новикомбанк», «Открытие»). Платежи через эти сервисы для карт, выпущенных другими банками (Сбер, «Альфа», «Тинькофф» и др.), могут не проходить, если POS-терминал (устройство оплаты) или онлайн-магазин обслуживаются одним из указанных выше банков.