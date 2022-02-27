Международный союз конькобежцев не планирует отменять запланированные турниры
Международный союз конькобежцев (ISU) не планирует переносить или отменять ближайшие запланированные турниры, сообщает пресс-служба организации.
В союзе отметили, что считают безопасность спортсменов наивысшим приоритетом. ISU в случае необходимости готов оказать финансовую поддержку спортсменам.
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