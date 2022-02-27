В Санкт-Петербурге вернут к плановой работе восемь стационаров, перепрофилированных для борьбы с COVID-19

22:03, 27 февраля 2022, ПАИ

Власти Санкт-Петербурга в начале марта вернут к плановой работе восемь стационаров, ранее перепрофилированных для борьбы с COVID-19. В общей сложности для пациентов с другими заболеваниями освободят 2 тыс. коек, сообщили в воскресенье в пресс-службе городской администрации.

Также с 5 марта закрывается 600 инфекционных коек в основном корпусе городской больницы Святого Великомученика Георгия, возобновляется приём пациентов по основным профилям. С 8 марта возвращается к штатной работе 200 инфекционных коек в клинической больнице Святителя Луки, а с 10 марта – 420 коек в городской больнице № 33.

В общей сложности на сегодняшний день в городе свободно 38,7 % инфекционных коек.